В Одессе собака напала на пенсионерку

27 апреля в Киевском районе Одессы пит-бультерьер напал на пенсионерку и покусал.Ее госпитализировали в больницу.

На проспекте Академика Глушко 60-летний мужчина выгуливал собаку без намордника. Когда он отпустил с поводка, она набросился на пенсионерку, которая проходила мимо.

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В результате женщину доставили в больницу с раной предплечья.

За нарушение правил содержания собак полиция составила административный протокол.

Ранее в Днепре собака покусала восьмилетнего ребенка.

Женщина поделилась, что привела сына на спортивную тренировку, попрощалась с ним у входа и пошла домой. Впоследствии мальчик позвонил маме и рассказал, что на него напал пес.