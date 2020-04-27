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Факти / Надзвичайні події

В Одесі собака напала на пенсіонерку

27 квітня у Київському районі Одеси піт-бультер`єр напав на пенсіонерку та покусав. Її госпіталізували до лікарні.

На проспекті Академіка Глушка 60-річний чоловік вигулював собаку без намордника. Коли він відпустив з повідця, він накинулася на пенсіонерку, яка проходила повз них.

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У результаті жінку доставили до лікарні з раною передпліччя.

За порушення правил тримання собак поліція склала адміністративний протокол.

Раніше у Дніпрі собака покусав восьмирічну дитину.

Жінка поділилась, що привела сина на спортивне тренування, попрощалась з ним біля входу і пішла додому. Згодом хлопчик подзвонив до мами і розповів, що на нього напав пес.

Джерело: Нацполіція

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