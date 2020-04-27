В Одесі собака напала на пенсіонерку

27 квітня у Київському районі Одеси піт-бультер`єр напав на пенсіонерку та покусав. Її госпіталізували до лікарні.
На проспекті Академіка Глушка 60-річний чоловік вигулював собаку без намордника. Коли він відпустив з повідця, він накинулася на пенсіонерку, яка проходила повз них.
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У результаті жінку доставили до лікарні з раною передпліччя.
За порушення правил тримання собак поліція склала адміністративний протокол.
Раніше у Дніпрі собака покусав восьмирічну дитину.
Жінка поділилась, що привела сина на спортивне тренування, попрощалась з ним біля входу і пішла додому. Згодом хлопчик подзвонив до мами і розповів, що на нього напав пес.