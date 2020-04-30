В Одессе 2 мая на годовщину трагических событий 2014 года планировался ряд провокаций.

Служба безопасности Украины установила, что представители пророссийского движения Куликово поле готовились распространять 2 мая агитпродукцию сепаратистского характера с призывами захвата государственной власти с целью создания так называемой “республики Новороссия”.

— По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ, — говорится в сообщении СБУ.















Сепаратисты планировали провокации в Одессе 2 мая — СБУ / 4 фотографии

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Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 УК.

Напомним, СБУ разоблачила агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе по заказу спецслужб РФ.