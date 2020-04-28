СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала на Донбассе двух подрывников мостов в районе села Закитное и города Северск Донецкой области.
Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.
Задержаны члены террористической группы Валерий Бергмана по прозвищу Немец, которые в 2014 году захватили на шахте им. Мельникова 1,2 т взрывчатого вещества аммонит и использовали его в диверсиях.
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В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух других активных участников группы Бергмана, которые признали свою вину в совершении террористических актов.
Самого Немца задержали в районе Лисичанска 8 сентября 2019 года. Во время следственных действий он указал на тайники группы и рассказал о преступлениях.
Из тайников изъято:
- самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя;
- 17 гранат РГД-5 и Ф-1
- 400 гр тротила;
- 3 мины ПМН;
- 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7;
- автомат Калашникова и 4 магазины;
- пистолет марки Star model B;
- 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2;
- 2 тыс. боевых патронов различного калибра.
Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.
Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
Источник: СБУ
Фото: СБУ