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Факты / Происшествия

СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала на Донбассе двух подрывников мостов в районе села Закитное и города Северск Донецкой области.

Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.

Задержаны члены террористической группы Валерий Бергмана по прозвищу Немец, которые в 2014 году захватили на шахте им. Мельникова 1,2 т взрывчатого вещества аммонит и использовали его в диверсиях.

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В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух других активных участников группы Бергмана, которые признали свою вину в совершении террористических актов.

  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
  • СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе
СБУ задержала диверсантов, которые подрывали и минировали мосты на Донбассе / 3 фотографии

Самого Немца задержали в районе Лисичанска 8 сентября 2019 года. Во время следственных действий он указал на тайники группы и рассказал о преступлениях.

Из тайников изъято:

  • самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя;
  • 17 гранат РГД-5 и Ф-1
  • 400 гр тротила;
  • 3 мины ПМН;
  • 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7;
  • автомат Калашникова и 4 магазины;
  • пистолет марки Star model B;
  • 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2;
  • 2 тыс. боевых патронов различного калибра.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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