В Одесі 2 травня на роковини трагічних подій 2014 року планувалася низка провокацій.

Служба безпеки України встановила, що представники проросійського руху Куликове поле готувалися розповсюджувати 2 травня агітпродукцію сепаратистського характеру із закликами захоплення державної влади з метою створення так званої “республіки новоросія”.

– За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ, – йдеться у повідомленні СБУ.















Сепаратисти планували провокації в Одесі 2 травня – СБУ / 4 фотографии

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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 ККУ.

Нагадаємо, СБУ викрила агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус на замовлення спецслужб РФ.