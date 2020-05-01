Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении шести лицам

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести лицам, причастным к хищениям денег в Укроборонпроме в 2015-2017 годах.

Подозрения получили предприниматели, которые организовали работу ООО Оптимумспецдеталь, сообщает НАБУ.

— Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента МОУ в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом, — говорится в сообщении.

Читайте: Как НАБУ задерживало Гладковского – фото операции

В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,4 млн грн. Всего бюджет недосчитался, из-за действий Оптимумспецдетали, более чем 49 млн грн, считают следователи.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, незаконную схему организовали в 2015 году два человека.

— Организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров предприятиям Укроборонпрома. Однако эти товары не имели легального источника происхождения — ни реально, ни документально не были приобретены. Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которие маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров, — говорится в сообщении САП.

Напомним, 17 октября 2019 был задержан бывший экс-заместитель руководителя СНБО Украины Олег Гладковський после попытки выехать из страны. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением.