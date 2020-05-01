Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру шести особам

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести особам, які причетні до розкрадань грошей в Укроборонпромі в 2015-2017 роках.

Підозри отримали підприємці, які організували роботу ТОВ Оптімумспецдеталь, повідомляє НАБУ.

– Слідство встановило, що екс-заступник міністра оборони і директор департаменту МОУ в змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом, – сказано в повідомленні.

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В результаті держава незаконно переплатило цієї компанії 17,4 млн грн. Всього бюджет недорахувався, через дії Оптімумспецдеталі, більш ніж 49 млн грн, вважають слідчі.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незаконну схему організували в 2015 році дві людини.

– Організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів підприємствам Укроборонпрому. Однак ці товари не мали легального джерела походження – ні реально, ні документально не були придбані. Для приховування цього факту були створені фіктивні підприємства, які маскували реальне походження комплектуючих і створювали формальний законний джерело походження цих товарів, – сказано в повідомленні САП.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року був затриманий колишній екс-заступник керівника РНБО України Олег Гладковський після спроби виїхати з країни. Йому інкримінували зловживання службовим становищем.