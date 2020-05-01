Ветер в аэропорту Дохи сдул припаркованный Boeing 787-8

30 апреля в аэропорту города Доха ветер сдул припаркованный пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner.
Воздушное судно ударило носом другой лайнер A350-900, который стоял рядом.
Вчера столицу Катара накрыл ураган — сильный ветер дул около трех часов.
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Самолеты были припаркованы у терминала аэропорта, когда налетел ветер.
Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании Qatar Airways.
Как писали Факты ICTV, воздушный трафик в мире почти исчез из коронавирус, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Источник: Aeronews