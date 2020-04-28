Эвакуация украинцев из-за границы: расписание рейсов МАУ с 1 по 9 мая

Авиакомпания Международные авиалинии Украины с 1 по 9 мая выполнит 11 специальных рейсов для украинцев и нерезидентов, которые имеют право въезда на территорию Украины.

Купить билеты можно на такие рейсы:

1 мая — Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

3 мая — Женева – Киев-Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

5 мая — Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

9 мая — Мюнхен – Киев.

Также на каждое направление будет зафиксирована стоимость авиабилета, где уже включены налоги и сборы, а также перевозка багажа весом до 23 кг.

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Зарегистрироваться на рейс можно будет в аэропорту вылета бесплатно.

Напомним, ранее мы писали, что из аэропорта Борисполь госпитализировали иностранца с коронавирусом.

Источник: МАУ