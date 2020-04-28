PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Эвакуация украинцев из-за границы: расписание рейсов МАУ с 1 по 9 мая

Авиакомпания Международные авиалинии Украины с 1 по 9 мая выполнит 11 специальных рейсов для украинцев и нерезидентов, которые имеют право въезда на территорию Украины.

Купить билеты можно на такие рейсы:

  • 1 мая — Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;
  • 3 мая — Женева – Киев-Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;
  • 5 мая — Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;
  • 7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;
  • 9 мая — Мюнхен – Киев.

Также на каждое направление будет зафиксирована стоимость авиабилета, где уже включены налоги и сборы, а также перевозка багажа весом до 23 кг.

Читайте: Гендиректор аэропорта Борисполь в феврале получил 584 тыс. грн зарплаты

Зарегистрироваться на рейс можно будет в аэропорту вылета бесплатно.

Напомним, ранее мы писали, что из аэропорта Борисполь госпитализировали иностранца с коронавирусом.

Источник: МАУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка