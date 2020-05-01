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Факти / Надзвичайні події

Вітер в аеропорті Дохи здув припаркований Boeing 787-8

30 квітня в аеропорті міста Доха вітер здув припаркований пасажирський літак Boeing 787-8 Dreamliner.

Повітряне судно вдарило носом інший лайнер A350-900, який стояв поруч.

Учора столицю Катару накрив ураган – сильний вітер дув біля трьох годин.

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Літаки були припарковані біля терміналу аеропорту, коли налетів вітер.

Обидва повітряні судна належать авіакомпанії Qatar Airways.

Як писали Факти ICTV, повітряний трафік у світі майже зник через коронавірус, свідчать дані сервісу Flightradar24.

Джерело: Aeronews

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