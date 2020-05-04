Российско-оккупационные войска обстреляли позиции 10-й горно-штурмовой бригады неуправляемой авиационной ракетой С 8 КО.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Вероятно, огонь вели с помощью изготовленного кустарным способом прибора по типу Партизан.

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Ракета упала на границе села Павлополь в Донецкой области.



















Боевики обстреляли украинские позиции неуправляемой авиационной ракетой / 5 фотографий

— Особый цинизм врага заключается в том, что ракета была выпущена в сторону зданий, где проживают гражданские лица — дети, их родители и пенсионеры. Благодаря счастливой случайности, она упала не разорвавшись лишь в нескольких десятках метрах от зданий. Учитывая ее скорость полета-до 700 м в секунду — лишь мгновение отделяло мирных жителей от трагедии, — пояснили в бригаде.

Прокуратура возбудила уголовное производство по статье Нарушение законов и обычаев ведения войны.

Напомним, за сутки 3 мая боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: 10 горно-штурмовая бригада