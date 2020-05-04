Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади некерованою авіаційною ракетою С 8 КО.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Ймовірно, вогонь вели за допомогою виготовленого кустарним способом приладу по типу Партизан.

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Ракета впала на межі села Павлопіль в Донецькій області.



















Бойовики обстріляли українські позиції некерованою авіаційною ракетою / 5 фотографий

– Особливий цинізм ворога полягає в тому, що ракету випустили по населеному пункту, де мешкають цивільні особи – діти, їх батьки та пенсіонери. Завдяки щасливій випадковості, вона впала не розірвавшись лише в декількох десятках метрах від будівель. Враховуючи її швидкість польоту-до 700 м в секунду – лише мить відділяла мирних мешканців від трагедії, – пояснили у бригаді.

Прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею Порушення законів та звичаїв ведення війни.

Нагадаємо, за добу 3 травня бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Джерело:10 гірсько-штурмова бригада