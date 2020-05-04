На Донбассе оккупанты 11 раз обстреляли ВСУ — много раненых

За сутки 3 мая боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с запрещенных Минскими оговоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

— В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое — боевые травмы, — говорится в сообщении.

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В то же время, по данным разведки, ВСУ уничтожили одного российского оккупанта и не менее одного ранили.

С начала суток 4 мая оккупанты обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки Север.

— По защитника Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства, — отмечают в штабе ООС.

Напомним, возле Орехово боевики обстреляли из минометов украинские позиции. В результате боевые травмы получили трое украинских военных.