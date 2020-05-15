Чиновника Госагентства водных ресурсов будут судить за $8 тыс. взятки

Заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины будут судить за взяточничество и содействие передаче предприятию водохранилища в Киевской области.
Чиновник получил $8 тыс.
Сейчас прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт, где дело будет рассматриваться по существу.
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За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взяточнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила подозрение экс-заместителю секретаря СНБО Украины Олегу Гладковскому по делу о злоупотреблениях оборонным заказом в 2017 году. По делу была увеличена сумма убытков с 10,6 млн грн до 17,4 млн грн.