Чиновника Держагентства водних ресурсів судитимуть за $8 тис. хабара

Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України судитимуть за хабарництво та сприяння передачі підприємству водосховища у Київській області.

Високопосадовець отримав $8 тис.

Нині прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт, де справу розглядатимуть по суті.

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За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила підозру екс-заступнику секретаря РНБО України Олегу Гладковському у справі щодо зловживань оборонним замовленням у 2017 році. У справі було збільшено суму збитків з 10,6 млн грн до 17,4 млн грн.