Получил почти миллион компенсации за жилье: экс-нардепу объявили о подозрении

Народный депутат Украины VIII созыва получил сообщение о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

Имея собственное жилье в центре Киева, подозреваемый в течение ноября 2014-август 2019 получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование номером в отеле Национальный.

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— Следствие считает, что таким образом чиновник нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины. Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года, — говорится в сообщении.

Такие действия экс-нардепа были квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины — Злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, 12 мая НАБУ закрыло дело против Юрия Грымчака, бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. Ему инкриминировали служебную подделку официальных документов.