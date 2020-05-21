У Хмельницькій області через зсув ґрунту в колекторі загинув робітник

Двое рабочих оказались под завалом в результате оползня в канализационном коллекторе в Староконстантинове Хмельницкой области.

Трагедия произошла во время проведения ремонтных работ в коллекторе по улице Ивана Франко.

Прибывшие на вызов спасатели подняли на поверхность обоих пострадавших. Один из них выжил, а другого врачам скорой, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти не удалось. Его травмы были несовместимы с жизнью.

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В конце марта на берегу Хаджибейского лимана в Одесской области двух мужчин засыпало грунтом. Когда бойцы ГСЧС добрались до пострадавших, они были уже мертвы.