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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области из-за оползня в коллекторе погиб рабочий

Двое рабочих оказались под завалом в результате оползня в канализационном коллекторе в Староконстантинове Хмельницкой области.

Трагедия произошла во время проведения ремонтных работ в коллекторе по улице Ивана Франко.

Прибывшие на вызов спасатели подняли на поверхность обоих пострадавших. Один из них выжил, а другого врачам скорой, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти не удалось. Его травмы были несовместимы с жизнью.

ЧитайтеОползни в Черновцах разрушают жилье: в зоне риска 2 тыс. га жилой застройки

У Хмельницькій області через зсув ґрунту в колекторі загинув робітник

Фото: ДСНС

В конце марта на берегу Хаджибейского лимана в Одесской области двух мужчин засыпало грунтом. Когда бойцы ГСЧС добрались до пострадавших, они были уже мертвы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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