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Факти / Надзвичайні події

У Хмельницькій області через зсув ґрунту в колекторі загинув робітник

Двоє робітників опинилися під завалом внаслідок зсуву ґрунту в каналізаційному колекторі у Старокостянтинові Хмельницької області.

Трагедія сталася під час проведення ремонтних робіт у колекторі по вулиці Івана Франка.

Рятувальники, які прибули на виклик, підняли на поверхню обох потерпілих. Один з них вижив, а іншого лікарям швидкої, попри реанімаційні заходи, врятувати не вдалося. Його травми були несумісні з життям.

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У Хмельницькій області через зсув ґрунту в колекторі загинув робітник

Фото: ДСНС

Наприкінці березня на березі Хаджибейського лиману в Одеській області двох чоловіків засипало ґрунтом. Коли бійці ДСНС дісталися до постраждалих, вони були вже мертві.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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