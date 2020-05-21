У Хмельницькій області через зсув ґрунту в колекторі загинув робітник

Двоє робітників опинилися під завалом внаслідок зсуву ґрунту в каналізаційному колекторі у Старокостянтинові Хмельницької області.

Трагедія сталася під час проведення ремонтних робіт у колекторі по вулиці Івана Франка.

Рятувальники, які прибули на виклик, підняли на поверхню обох потерпілих. Один з них вижив, а іншого лікарям швидкої, попри реанімаційні заходи, врятувати не вдалося. Його травми були несумісні з життям.

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Наприкінці березня на березі Хаджибейського лиману в Одеській області двох чоловіків засипало ґрунтом. Коли бійці ДСНС дісталися до постраждалих, вони були вже мертві.