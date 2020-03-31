Под Одессой в результате оползня погибли двое мужчин

Трагедия произошла 31 марта около 5.00. Одесские спасатели получили вызов, что в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом.

На месте происшествия бойцы ГСЧС расчистили почву и вытащили двух мужчин без признаков жизни.

Обстоятельства и личности погибших устанавливаются.

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Для освобождения пострадавших привлекались три единицы пожарной техники и 15 спасателей.