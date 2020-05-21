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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі хлопця засудили на 13 років за вбивство дівчинки-підлітка

Жовтневий райсуд Кривого Рогу Дніпропетровської області поставив крапку у справі про вбивство 13-річної дівчинки, яке сталося у червні 2019 року, засудивши до 13 років із конфіскацією усього особистого майна 25-річного хлопця, що вже мав проблеми з законом.

Його визнано винним за двома статтями – ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 ККУ – умисне вбивство та розбій.

У той день в селі Миролюбівка П’ятихатського району хлопець розпивав алкогольні напої зі своєю неповнолітньою знайомою.

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Він запропонував їй інтим, на що дівчинка погодилася. Вони зайшли вглиб лісосмуги, однак, коли побачив у неї мобільний телефон, просто задушив і втік з її гаджетом.

А тіло сховав у терновнику, знявши з убитої одяг та взуття. Свою вину він визнав у повному обсязі.

Нещодавно у Харкові пенсіонер через ревнощі задушив свою дружину, а потім увімкнув газ на кухні.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Dreamstime

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