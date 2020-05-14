Сам попросил об аресте: в Ровно пьяный мужчина перерезал горло своей возлюбленной

В Ровно состоялся суд по делу жестокого убийства женщины, которое умышленно совершил ее парень.

Подсудимый не сразу признался в том, что лишил жизни 38-летнюю Ирину, перерезав ей горло ножом.

Как сообщили в полиции, убийство произошло в пять утра, а в отделение Александр пришел уже в три часа дня на следующий день.

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Соседи хорошо отзывались о женщине и даже замечали, что в последние дни она выглядела очень счастливой.

На суде 25-летний мужчина признался в содеянном и сам попросил об аресте.

На время рассмотрения дела его 2 месяца будут держать в СИЗО. Если Александра признают виновным, за решеткой он рискует прожить ближайшие 15 лет.

Напомним, 11 мая в Ровно мужчина совершил кровавое убийство любимой женщины, перерезав ей горло ножом.