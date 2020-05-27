В Карпатах женщина сорвалась со скалы, пытаясь покорить вершину гор. Спасатели отмечают, что на ту скалу не решаются подниматься даже профессионалы, не то, чтобы неопытный человек.

58-летняя женщина упала, но еще проявляла признаки жизни — ее встретили туристы, вызвали помощь и оставили потерпевшую самостоятельно ожидать спасателей.

Руководитель специальной поисково-спасательной группы Тарас Бринда отмечает, что следует выбирать маршрут, который соответствует вашему уровню снаряжения, физической подготовке и опыту.

— О своем путешествии обязательно сообщайте спасательную группу, — отмечает специалист.

Это первая смерть в Карпатах с начала года. Правоохранители начали уголовное производство, но дело это вряд ли перспективное, потому что все указывает на несчастный случай.

Напомним, о смерти женщины стало известно вечером 22 мая, женщину в тяжелом состоянии нашли у подножия горы Спицы.