В Карпатах погибла туристка — сорвалась со скалы

Вечером у подножия горы Шпица женщину без сознания в тяжелом состоянии нашла группа путешественников.

Женщину полночи спасали чрезвычайники и волонтеры. У нее были травмы головы, живота и переохлаждение. Более пяти километров пострадавшую несли на носилках пешком, еще столько же везли на внедорожнике. Уже в карете скорой туристка умерла.

Отдыхала она в одном из коттеджей в деревне неподалеку от горы, в лес поднималась сама, несмотря на предостережения чрезвычайников об опасности горных путешествий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье горы засыпало снегом.

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