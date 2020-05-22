В Карпатах погибла туристка — сорвалась со скалы
Вечером у подножия горы Шпица женщину без сознания в тяжелом состоянии нашла группа путешественников.
Женщину полночи спасали чрезвычайники и волонтеры. У нее были травмы головы, живота и переохлаждение. Более пяти километров пострадавшую несли на носилках пешком, еще столько же везли на внедорожнике. Уже в карете скорой туристка умерла.
Отдыхала она в одном из коттеджей в деревне неподалеку от горы, в лес поднималась сама, несмотря на предостережения чрезвычайников об опасности горных путешествий.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье горы засыпало снегом.
2020-05-22