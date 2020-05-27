У Карпатах жінка зірвалася зі скелі, намагаючись підкорити вершину гір. Рятувальники зазначають, що на ту скелю не наважуються підійматися навіть професіонали, не те, щоб недосвідчена людина.

58-річна жінка упала, але ще проявляла ознаки життя – її зустріли туристи, викликали допомогу і залишили потерпілу самостійно очікувати на рятувальників.

Керівник спеціальної пошуково-рятувальної групи Тарас Бринда зазначає, що варто обирати маршрут, який відповідає вашому рівню спорядження, фізичної підготовки та досвіду.

– Про свою мандрівку обовязково повідомляйте рятувальну групу, – наголошує фахівець.

Це перша смерть в Карпатах від початку року. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Та справа ця навряд чи перспективна, бо все вказує на нещасний випадок.

Нагадаємо, про смерть жінки стало відомо увечері 22 травня, непритомну жінку у важкому стані знайшли біля підніжжя гори Шпиці.