Спецназовцы окружили подходы к мосту Метро (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро через реку Днепр.

На мосту стоит мужчина, держа пакет в руках с неизвестным содержимым, и угрожает взорвать его. Утверждает, что разрушит мост.

Полиция закрыла проезд транспорта по мосту. Также остановило свою работу красная ветка метрополитена.

— Мост метро перекрыто. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает взорвать здание! На месте уже работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту, — говорится в сообщении КГГА.

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Мост Метро и взрыватели

В сентябре 2019 года 50-летний Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро в Киеве.

Стрелял в воздух из винтовки и угрожал взорвать мост. В спецоперации по задержанию на мосту Метро задействовали 300 полицейских, вертолеты и катера.

Силовики задержали бывшего военного, никто не пострадал. Впоследствии его арестовали и отправили на психологическую экспертизу.

На суде Белка готовы были взять на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир Корда Николай Кутовый и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, в Киеве заминировали мост Метро. Метрополитен закрыт ряд станций красной ветки, а полиция перекрыла подъезд к месту, где стоит подрывник.