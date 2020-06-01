Спецпризначенці оточили підходи до мосту Метро (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро через ріку Дніпро.

На мосту стоїть чоловік, тримаючи пакет у руках з невідомим вмістом, та погрожує підірвати його. Стверджує, що зруйнує шляхопровід.

Поліція закрила проїзд транспорту по мосту. Також зупинила свою роботу червона гілка метрополітену.

– Міст метро перекритий. На мосту стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду! На місці уже працює поліція. Правоохоронці закрили проїзд мостом, – йдеться у повідомленні КМДА.

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Міст Метро і підривники

У вересні 2019 року 50-річний Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро у Києві.

Стріляв у повітря з гвинтівки та погрожував підірвати міст. У спецоперації із затримання на мосту Метро задіяли 300 поліцейських, вертольоти і катери.

Силовики затримали колишнього військового, ніхто не постраждав. Згодом його заарештували та відправили на психологічну експертизу.

На суді Белька готові були взяти на поруки народний депутат Яна Зінкевич, командир Корду Микола Кутий і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, в Києві замінували міст Метро. Метрополітен закритий ряд станцій червоної гілки, а поліція перекрила під’їзд до місця, де стоїть підривник.