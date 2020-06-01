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Факты / Украина / Общество

В Киеве “заминировали” мост Метро — станции метро уже возобновили работу

Киевское метро сообщило о возможном заминировании моста Метро.

Мост Метро перекрыли, а работники полиции закрыли проезд транспорта.

В связи с этим красная линия метро работала только от станции Академгородок до станции Крещатик и от станции Лесная до Дарница.

Около 16 часов метро возобновило свою работу в обычном режиме.

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перекрытые станции метро

Также стало известно, что на мосту стоит мужчина, который держит в руках пакет с неизвестным содержимым, и угрожает взорвать переправу.

Впоследствии мужчину удалось задержать и установить, что “взрывчатка” оказалась муляжом.

По данным патрульной полиции, около 14.00 поступило сообщение о заминировании моста Метро в Киеве.

Патрульные сразу перекрыли движение в обоих направлениях и вызвали оперативно-следственную группу и взрывотехников.

В столице ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения.

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