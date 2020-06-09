Коронавирус никто не отменял. В ”ЛНР” не откроют пропуск через Станицу

Так называемая ЛНР заявила, что не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.

Пропуск не восстановится с 10 июня, как анонсировала украинская власть, заявила представительница ”ЛНР” Ольга Кобцева.

Украинская сторона “в одностороннем порядке” восстанавливает движение.

— Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра работать не будет, — отметила она.

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Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра на мост в Станице, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной.

Аргументировала это тем, что “коронавирус никто не отменял”. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.

Когда откроют движение на Донбассе

В штабе Операции объединенных сил заявляют, что с 11.00 10 июня восстанавливается пропуск через линию разграничения.

Обязательными условиями для въезда на подконтрольную территорию Украины является температурный скрининг и пребывания в защитной маске или респираторе, а также соблюдение социальной дистанции.

Начнут работать: