Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой с 29 мая 2020 года.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что закрытыми продолжают быть 56 пунктов пропуска.

— Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится, — сказал Демченко.

Также ведомство проинформировало соседние страны ЕС и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны будут открыты, поскольку полноценное функционирование возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты с обеих сторон.

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— Мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами, — подчеркнул Демченко.

Решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.

Напомним, что страны ЕС смогут временно открыть границы в условиях становления серьезной угрозы для государственной политики или внутренней безопасности.