Коронавірус ніхто не скасовував. У ”ЛНР” не відкриють пропуск через Станицю

Так звана ЛНР заявила, що не буде відкривати контрольний пункт в’їзду-виїзду в Станиці Луганській зі свого боку.

Пропуск не відновиться з 10 червня, як анонсувала українська влада, заявила представниця ”ЛНР” Ольга Кобцева.

Українська сторона “в односторонньому порядку” відновлює рух.

– Я публічно заявляю про те, що контрольний пункт пропуску в Станиці Луганській завтра працювати не буде, – зазначила вона.

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Кобцева також закликала жителів окупованих районів не прибувати завтра на пункт пропуску, оскільки його робота відновиться тільки після досягнутих угод про заходи контролю з українською стороною.

Аргументувала це тим, що “коронавірус ніхто не скасовував”. Водночас продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин.

Коли відкриють рух на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил заявляють, що з 11.00 10 червня відновлюється пропуск через лінію розмежування.

Обов’язковими умовами для в’їзду на підконтрольну територію України є температурний скринінг та перебування у захисній масці чи респіраторі, а також дотримання соціальної дистанції.

Розпочнуть працювати: