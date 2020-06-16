Сотрудники СБУ задержали в больнице главу Херсонской областной администрации Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Сейчас его везут в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

— Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 сотрудниками СБУ около 7.00 задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета, — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на заседании суда, на которое везут Мангера, будут рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения — содержания под стражей без возможности внесения залога.

Кроме того, в сообщении говорится, что прокурор принял решение об обращении в суд с требованием изменить меру пресечения из-за попыток незаконного воздействия на свидетелей.

Также о задержании Владислава Мангера сообщила и местная журналистка Татьяна Дергачева.

15 июня Печерский суд в Киеве принял решение о задержании главы Херсонской ОГА.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщал, что накануне в больницу приходили сотрудники полиции и прокуратуры, где лечился подозреваемый. Однако, по его словам, врачи предоставили справку о невозможности доставки глава Херсонской ОГА в Киев из-за состояния его здоровья.

По версии следствия, Владислав Мангер подозревается в сговоре с Алексеем Левиным относительно организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти.

На прошлой неделе стало известно, что досудебное расследование по делу Гандзюк продлили до 29 июля.

Прокурор Андрей Синюк сообщил, что появились новые обстоятельства, которые требуют продолжения расследования. Его возобновление начнется 11 июня.

Также он добавил, что досудебное следствие касается и помощника-консультанта депутата Херсонской ОГА Алексея Левина, который, по версии следствия, был в сговоре с Владиславом Мангером.

Нападение на Екатерину Гандзюк было осуществлено 31 июля 2018 года. Херсонскую активистку облили кислотой. 4 ноября она умерла в больнице.