Співробітники СБУ затримали у лікарні голову Херсонської обласної адміністрації Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Наразі його везуть до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

– На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками СБУ близько 7.00 затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради, – йдеться у повідомлені.

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Також зазначається, що на засіданні суду, на яке везуть Мангера, розглядатимуть клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Окрім того, у повідомленні йдеться, що прокурор ухвалив рішення про звернення до суду з вимогою змінити запобіжний захід через спроби незаконного впливу на свідків.

Також про затримання Владислава Мангера повідомила і місцева журналістка Тетяна Дергачова.

15 червня Печерський суд у Києві ухвалив рішення про затримання голови Херсонської ОДА.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко повідомляв, що напередодні до лікарні приходили співробітники поліції та прокуратури, де лікувався підозрюваний. Проте, за його словами, лікарі надали довідку про неможливість доставлення голови Херсонської ОДА до Києва через стан його здоров’я.

За версією слідства, Владислава Мангера підозрюється у змові з Олексієм Левіним про організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Минулого тижня стало відомо, що досудове розслідування у справі Гандзюк продовжили до 29 липня.

Прокурор Андрій Синюк повідомив, що з’явились нові обставини, які потребують продовження розслідування. Його відновлення розпочнеться 11 червня.

Також він додав, що досудове слідство стосується й помічника-консультанта депутата Херсонської ОДА Олексія Левіна, який, за версією слідства, був у змові з Владиславом Мангером.

Напад на Катерину Гандзюк був здійснений 31 липня 2018 року. Херсонську активістку облили кислотою. 4 листопада вона померла у лікарні.