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Факты / Происшествия

В Черновцах маршрутка с пассажирами врезалась в столб, есть пострадавшие

15 июня на улице Шолом-Алейхема в Черновцах маршрутка врезалась в столб. В момент аварии в транспорте находились пассажиры.

Четыре человека получили травмы, двое из них были госпитализированы.

Полиция установила, что ДТП произошло из-за того, что водитель маршрутки не справился с управлением.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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  • ДТП в Черновцах: пострадали четыре человека
  • дтп в черновцах
  • ДТП в Черновцах: пострадали четыре человека
В Черновцах маршрутка с пассажирами врезалась в столб, есть пострадавшие / 2 фотографии

ДТП в Черновицкой области

Осенью в Черновицкой области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. После этого авто загорелось.

В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар в автомобиле.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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