Возле Черновцов на объездной дороге легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась.
Авария произошла на объездной дороге возле комплекса Алеанда. Там легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.
Один из автомобилей загорелся.
Вследствие аварии погибли три человека, среди которых ребенок. Все погибшие были из легкового автомобиля.
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Под Черновцами после ДТП загорелось авто – трое погибших, среди них ребенок / 2 фотографии
На место аварии прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар в автомобиле.
Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено. Есть ли еще пострадавшие в результате этой аварии пока неизвестно.
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами.
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