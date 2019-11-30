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Факты / Происшествия

Под Черновцами после ДТП загорелось авто – трое погибших, среди них ребенок

Возле Черновцов на объездной дороге легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась.

Под Черновцами после ДТП загорелось авто – трое погибших, среди них ребенок

Авария произошла на объездной дороге возле комплекса Алеанда. Там легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

Один из автомобилей загорелся.

Вследствие аварии погибли три человека, среди которых ребенок. Все погибшие были из легкового автомобиля.

Читайте: Пьяный водитель устроил два ДТП в центре Киева, убегая от полицейских

Под Черновцами после ДТП загорелось авто – трое погибших, среди них ребенок / 2 фотографии

На место аварии прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар в автомобиле.

Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено. Есть ли еще пострадавшие в результате этой аварии пока неизвестно.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области загорелся автобус с 46 пассажирами.

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