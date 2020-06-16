ДТП у Чернівцях: постраждали чотири людини

15 червня на вулиці Шолом-Алейхема в Чернівцях маршрутка врізалася в стовп. У момент аварії в транспорті знаходилися пасажири.

Чотири людини отримали травми, двоє з них були госпіталізовані.

Поліція встановила, що ДТП сталося через те, що водій маршрутки не впорався з керуванням.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).







У Чернівцях маршрутка з пасажирами врізалася в стовп, є постраждалі / 2 фотографии

ДТП у Чернівецькій області

Восени в Чернівецькій області мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем. Після цього авто загорілося.

В результаті ДТП загинули три людини, серед яких дитина. На місце прибули рятувальники, які ліквідували пожежу в автомобілі.