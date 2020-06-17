Владислав Мангер – председатель Херсонского областного совета и один из подозреваемых в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк – последнюю ночь провел в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке.

Адвокат Дмитрий Ильченко во время стрима в соцсети заявил, что подзащитному не объяснили, на каком основании его там содержали, более того – не дают общаться с защитниками.

По его словам, утром 17 июня конвой доставил Мангера в Печерский райсуд Киева, который в закрытом режиме избирает меру пресечения подозреваемому.

Сейчас в заседании перерыв, Мангер находится в зале суда, но поговорить с ним не позволяет конвой, подчеркнул Ильченко.

Читайте: В деле Гандзюк появились новые обстоятельства — следствие продлили

Известно только, что в изоляторе его осматривал какой-то врач, он измерил давление – 150 на 100, и дал какую-то таблетку.

– Его не кормили ни вчера, ни сегодня с утра. С огромными проблемами нам удалось дать ему сейчас хотя бы сэндвич, – утверждает адвокат и говорит, что будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Активисты гражданской инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? называют другую причину затягивания суда – Мангер хочет ввести в дело еще одного адвоката, а для этого необходимо дополнительное время.

Заседание суда об избрании меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, началось 16 июня. Но сделали перерыв до 17 июня из-за ухудшения его здоровья.

15 июня Мангера задержали сотрудники СБУ в херсонской больнице и привезли в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Следствие по делу Гандзюк решили продлить до 29 июля в связи с новыми обстоятельства.

Досудебное следствие касается и помощника-консультанта депутата Херсонской ОГА Алексея Левина, который, по версии следствия, был в сговоре с Мангером.

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив кислотой, а 4 ноября она умерла в больнице.

Источник: Дмитро Ільченко

Фото: Владислав Мангер