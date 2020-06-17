Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради та один з підозрюваних у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк – останню ніч провів в ізоляторі СБУ в Аскольдовому провулку.

Адвокат Дмитро Ільченко під час стріму в соцмережі заявив, що підзахисному не пояснили, на якій підставі його там утримували, більш того – не дають спілкуватися з захисниками.

За його словами, вранці 17 червня конвой доставив Мангера в Печерський райсуд Києва, який в закритому режимі обирає запобіжний захід підозрюваному.

Зараз у засіданні перерва, Мангер знаходиться в залі суду, але поговорити з ним не дозволяє конвой, підкреслив Ільченко.

Відомо тільки, що в ізоляторі його дивився якийсь лікар, він виміряв тиск – 150 на 100, і дав якусь таблетку.

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– Його не годували ні вчора, ні сьогодні з ранку. З величезними проблемами нам вдалося дати йому зараз хоча б сендвіч, – стверджує адвокат і каже, що подаватимуть скаргу до Європейського суду з прав людини.

Активісти громадської ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк? називають іншу причину затягування суду – Мангер хоче ввести в справу ще одного адвоката, а для цього неоходімо додатковий час.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, почалося 16 червня. Але зробили перерву до 17 червня через погіршення його здоров’я.

15 червня Мангера затримали співробітники СБУ в херсонській лікарні та привезли до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

Слідство у справі Гандзюк вирішили продовжити до 29 липня у зв’язку з новими обставинами.

Досудове слідство стосується і помічника-консультанта депутата Херсонської ОДА Олексія Левіна, який, за версією слідства, був у змові з Мангером.

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

Джерело: Дмитро Ільченко

Фото: Владислав Мангер