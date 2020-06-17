Полиция Киевской области задержала в Белой Церкви 39-летнего мужчину, который сбежал после того, как выбросил из окна первого этажа пятилетнего сына гражданской жены.

Отчим мальчика с его матерью употребляли алкогольные напитки, дальше была ссора, под горячую руку мужчина попал ребенок.

Прохожие увидели возле подъезда травмированного мальчика, именно они вызвали скорую и полицию.

Правоохранители выяснили, что ссора между супругами произошла из-за воспитания ее детей.

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Ребенок просто мешала мужчине смотреть фильм по телевизору, и он выбросил его в окно, а затем сбежал.

Задержали его на одной из улиц Белой Церкви — на поиски домашнего тирана подняли по тревоге весь личный состав местного отдела полиции.

Мальчик сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство ребенка — по ст. 15 и ст. 115 УКУ.







Мешал смотреть кино: в Белой Церкви мужчина выбросил из окна 5-летнего пасынка / 2 фотографии

В Украине ежегодно жертвами насилия становятся более 6 тыс. детей, больше всего — от рук своих родителей. Такая неутешительная статистика от Офиса генпрокурора.

В частности, в 2019 году в структуре этих преступлений 154 приходилось на насилие в семье, 67 — на сексуальное насилие, что на треть больше, чем за предыдущий год, и 65 — это убийства.