Поліція Київської області затримала у Білій Церкві 39-річного чоловіка, який втік після того, як викинув з вікна першого поверху п’ятирічного сина цивільної дружини.

Вітчим хлопчика з його матір’ю вживали алкогольні напої, далі була сварка, під гарячу руку чоловіка потрапила дитина.

Перехожі побачили біля під’їзду травмованого хлопчика, саме вони викликали швидку та поліцію.

Правоохоронці з’ясували, що сварка між подружжям сталася через виховання її дітей.

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Дитина просто заважала чоловікові дивитися фільм по телевізору, і він викинув її у вікно, а потім втік.

Затримали його на одній із вулиць Білої Церкви – на пошуки домашнього тирана підняли за тривогою весь особовий склад місцевого відділу поліції.

Хлопчик нині перебуває у реанімації, за його життя борються лікарі.

Чоловіку інкримінують замах на умисне вбивство дитини – за ст. 15 та ст. 115 ККУ.







Заважав дивитися кіно: у Білій Церкві чоловік викинув з вікна 5-річного пасинка / 2 фотографии

В Україні щорічно жертвами насильства стають понад 6 тис. дітей, найбільше – від рук своїх батьків. Така невтішна статистика від Офісу генпрокурора.

Зокрема, у 2019 році в структурі цих злочинів 154 припадало на насильство у сім’ї, 67 – на сексуальне насильство, що на третину більше, ніж за попередній рік, і 65 – це вбивства.