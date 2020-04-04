Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как избежать семейных ссор во время карантина — советы психологов

Карантин — это не отпуск, а стресс, который семьи могут и не выдержать. В Китае после эпидемии увеличилось количество разводов, в Париже на 40% выросли случаи домашнего насилия. Гендерные стереотипы во время карантина становятся еще более ощутимыми.

Женщины, как ни крути, работают больше: дети, муж, хозяйство и еще работа дистанционно. Если пара не дойдет консенсуса — впоследствии могут начаться ссоры. Они могут быть более серьезные чем прежде, ведь к усталости физической добавляется усталость психологическая.

Чтобы удержаться от психологической нагрузки важно четко планировать день и придерживаться распорядка докарантинних времен. Расписание должны иметь все члены семьи. Досуг тоже надо планировать. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, за самоизоляцией украинцев будут следить при помощи смартфонов.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин обязал магазины выдавать маски посетителям: возможны ли злоупотребления
Кабмин обязал магазины выдавать маски посетителям: возможны ли злоупотребления
Блокпосты и комендантский час. На Буковине вводят дополнительные карантинные меры
Блокпосты и комендантский час. На Буковине вводят дополнительные карантинные меры
Разрешение на медицинскую практику: кому это развязывает руки
Разрешение на медицинскую практику: кому это развязывает руки
Общественное место в Украине: список локаций, где запрещено быть без маски
Общественное место в Украине: список локаций, где запрещено быть без маски
В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине
В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине
Певица Пинк переболела коронавирусом
Певица Пинк переболела коронавирусом
Усиление карантина: можно ли использовать электронные документы на улице
Усиление карантина: можно ли использовать электронные документы на улице
Изучение иностранных языков, не выходя из дома: как организовать обучение онлайн
Изучение иностранных языков, не выходя из дома: как организовать обучение онлайн

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка