Как избежать семейных ссор во время карантина — советы психологов

Карантин — это не отпуск, а стресс, который семьи могут и не выдержать. В Китае после эпидемии увеличилось количество разводов, в Париже на 40% выросли случаи домашнего насилия. Гендерные стереотипы во время карантина становятся еще более ощутимыми.

Женщины, как ни крути, работают больше: дети, муж, хозяйство и еще работа дистанционно. Если пара не дойдет консенсуса — впоследствии могут начаться ссоры. Они могут быть более серьезные чем прежде, ведь к усталости физической добавляется усталость психологическая.

Чтобы удержаться от психологической нагрузки важно четко планировать день и придерживаться распорядка докарантинних времен. Расписание должны иметь все члены семьи. Досуг тоже надо планировать. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, за самоизоляцией украинцев будут следить при помощи смартфонов.

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