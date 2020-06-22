Взрыв на Позняках: под завалами нашли тело еще одного человека

Спасатели ГСЧС обнаружили тело еще одного погибшего под завалами на четвертом этаже дома на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и добавил, что, предварительно, погиб мужчина.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

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Взрыв на Позняках — уже известно о четырех жертвах

Взрыв на Позняках в жилом многоэтажном доме произошел 21 июня, но до настоящего времени остается неизвестной судьба еще одного жителя.

Спасатели, которые продолжают разбирать завалы, уже обнаружили тела четырех жертв. Это две женщины и, предварительно, двое мужнин.

По состоянию на 18.00 спасатели ГСЧС работают на четвертом этаже в разрушенной квартире дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5, где нужно распилить плиты для их дальнейшего поднятия краном.