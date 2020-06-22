Вибух на Позняках: під завалами знайшли тіло ще однієї людини

Рятувальники ДСНС виявили тіло ще одного загиблого під завалами на четвертому поверсі будинку на Позняках у Києві, де 21 червня стався вибух.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та додав, що, попередньо, загинув чоловік.

Нині тривають роботи із деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

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Вибух на Позняках – уже відомо про чотири жертви

Вибух на Позняках у житловому багатоповерховому будинку стався 21 червня, але до нині залишається невідомою доля ще одного жителя.

Рятувальники, які продовжують розбирати завали, вже виявили тіла чотирьох жертв. Це дві жінки та, попередньо, два чоловіки.

Cтаном на 18.00 рятувальники ДСНС працюють на четвертому поверсі в зруйнованій квартирі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5, де потрібно розпиляти плити для їхнього подальшого підняття краном.