Взрыв на Позняках - что известно о жертвах, причины и действия власти

На 110 метров улетел кусок балкона во время взрыва дома на Позняках. Столичные спасатели продолжают разбирать завалы десятиэтажки, в которой, вероятно, произошел взрыв газа. В результате разрушилось пять этажей дома и погибли трое жителей, а еще двое пропали без вести.

Панельный дом на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 выстроенный буквой П. Возведенный в 1996 году на перекрестке с просп. Григоренко для железнодорожников.

Взрыв произошел в шестом подъезде почти по центру дома. Взрывная волна вынесла четыре из 10 этажей с внешней стороны — некоторые обломки долетели чуть ли не до проспекта.

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Две недели воняло газом — что говорят жители взорвавшегося дома на Позняках / 7 фотографий

— Я сидел и смотрел как раз на дом, как там взорвалось. Куски камней и вещи полетели во все стороны. Но огня не было — просто слышно взрыв и все, — рассказал Иван Федорович, охранник стоянки на Григоренко.

Полиция перекрыла часть проспекта. Здесь расположился штаб ликвидации последствий аварии. Стоят припаркованные краны и пожарные машины, есть несколько палаток и даже небольшая столовая — работы идут ежеминутно.

Вчера произошел конфликт между спасателями и жителями. После эвакуации, часть людей захотела вернуться домой, но их не пропустили. Периметр огражден полицейской пленкой, за ней на жаре стоят нацгварддейцы.

Жители подъезда, обрушившегося собираются во дворе в тени вишен и винограда. Они хотят забрать вещи из уцелевших квартир, но спасатели запрещают пока не разберут все завал. Под ним могут быть люди.

Рассказывают о 19-летнюю Анастасию, чья мать и брат погибли. Ее отца пока не нашли.

— Настю жаль очень. Неизвестно остался ли кто из родных. Тело мамы уже нашли. И брата тоже. Неизвестно жив ли отец. Мама у нее Инна — всегда очень хорошой хозяйкой была, порядок у них в квартире был, все новенькое. И семья очень дружная, всегда вежливы. Владимир никогда не отказывал в помощи. Сын их — Женя золотой ребенок, — рассказала соседка Галина Омелянчук.

Женщина жила дверь в дверь с погибшими. В день взрыва ее семье повезло — находилась на даче. То что люди разъехались на выходные — спасло им жизнь, добавила она.

-Никаких бомб в квартирах не было, как здесь заявляются всякие. Это точно газ — две недели им воняло в подъезде. Была проверка газа — счетчики забирали. Нам вернули 17 июня. И после этого слышно газ, — отметила Галина Андреевна.

Со двора видно, что завалы разбирают только трое спасателей — все из-за угрозы обрушения конструкций — ночью пришлось тросами зафиксировать панели, чтобы они не разломались.

Где произошел взрыв

Предварительно, взрыв прогремел в квартире 77-летней женщины на шестом этаже. Она жила одна и накануне жаловалась на запах газа.

— Приходили и проводили замену счетчиков с Киевгаза. И Галина очень переживала — почти две недели не выходила из квартиры из-за этого, — говорит пострадавшая Галина Боброва.

Погибшая была когда-то директором школы. После выхода на пенсию жила одна.

— Она приходила ко мне за черствым хлебом — кормить любила голубей. Не было проблем с головой, как здесь некоторые уже заявляет. Любила выпить две чашки еспресо за раз. Даже кофе мне подарила, чтобы я ей тоже делала. Она сама жила, но имеет племянницу где-то в Германии, — рассказала продавец магазина, во дворе дома.

Пока жители договариваются 23 июня встретиться в зале Деснянской райгосадминистрации, спасатели и волонтеры привозят воду — на улице +32 градуса.

Пострадавших, не имели где ночевать, отвезли в школу интернат на Харьковском шоссе.Разместили здесь 80 человек.

— Сюда пищи привезли, одежду, тапочки. Здесь нам все пошли на встречу и помогают — рассказала Татьяна Хайнатская, жительница четвертого этажа.

По состоянию на вечер продолжают работать спасатели. Надеются к следующему утру полностью разобрать завалы и найти мужчину, который в момент взрыва был дома на четвертом этаже. Его жена утром ушла на прогулку, что спасло ей жизнь. Также не нашли пока отца Анастасии.

Но есть вероятность, что пострадавших может быть больше.

— Официально мы знаем, что под завалами есть два человека, но мы не исключаем, что там больше людей, — заявила Светлана Водолага с Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Официальные версии взрыва на Позняках

По состоянию на 17.00 в результате взрыва погибли три человека — две женщины в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина.

Есть две версии случившегося:

взрыв газовоздушной смеси;

взрыв от неизвестного взрывного устройства.

Прокуратура, МВД и ДСНС проводят проверку по обоим фактам. Также открыто производство по статье Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Реакция властей на взрыв на Позняках

Городская власть Киева безвозмездно временно разместила всех жителей подъезда в интернате. Также заявили, что выделили 30 млн грн пострадавшим в результате взрыва.

По словам мэра, это лишь половина средств. Такую же сумму пострадавшим выделит Кабмин. Встреча с представителями власти состоится завтра в 11.00 в Деснянской РГА.

Специалисты обследуют соседние дома. Определят, безопасны ли они для проживания. Центральную секцию дома, скорее всего придется снести.

Андрей Жигайло