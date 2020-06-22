Завалы взорвавшегося дома на Позняках разберут до конца дня

К концу дня спасатели разберут завалы десятиэтажки, которая взорвалась в Дарницком районе Киева 21 июня.

Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы, для того чтобы спасти жизни людей. К вечеру планируется полностью закончить эти работы, — написал Геращенко у себя на Facebook.

Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.

На заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций обсуждался вопрос приобретения жилья для всех людей, которые потеряли свои квартиры.

На каком этапе спасатели

Расчеты пожарников разбирают обломки здания именно там, где могут находиться двое пострадавших.

По информации полиции, один из мужчин жил на пятом этаже, а второй — на шестом.

Ночью работы были временно приостановлены, так как внешняя стена здания, которая выходит во двор, стала деформироваться. Спасатели ставят специальные распорки, чтобы усилить устойчивость конструкции.

Взрыв на Позняках

21 июня в 10.00 в жилом доме в Киеве произошел взрыв. Были разрушены перекрытия пяти этажей — четвертого по восьмой по ул. Соломии Крушельницкой.

Погибло трое жителей, еще пятеро травмированы. Разблокирован из-под завалов и эвакуирован 21 человек.

Предварительная причина трагедии — взрыв газовоздушной смеси.

Источник: Антон Геращенко, ГСЧС