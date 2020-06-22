Завали будинку, який вибухнув на Позняках, розберуть до кінця дня

До кінця дня рятувальники розберуть завали десятиповерхівки, яка вибухнула у Дарницькому районі Києва 21 червня.

Ймовірно, під завалами можуть знаходитися двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям розбирати завали, для того щоб врятувати життя людей. до вечора планується повністю закінчити ці роботи, – написав Геращенко у себе на Facebook.

Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає.

На засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій хочуть придбати житло для всіх мешканців, які втратили свої квартири.

На якому етапі рятувальники

Розрахунки пожежників розбирають уламки будівлі саме там, де можуть перебувати двоє постраждалих.

За інформацією поліції, один з чоловіків жив на п’ятому поверсі, а другий – на шостому.

Вночі роботи були тимчасово припинені, тому що зовнішня стіна будівлі, яка виходить у двір, стала деформуватися. Рятувальники ставлять спеціальні розпірки, щоб надати стійкість конструкції.

Вибух на Позняках

21 червня о 10.00 у житловому будинку стався вибух. Були зруйновані перекриття п’яти поверхів – четвертого по восьмий по вул. Соломії Крушельницкой

Загинуло троє мешканців, ще п’ятеро травмовані. Розблоковані з-під завалів і евакуйовано 21 особа.

Попередня причина трагедії – вибух газоповітряної суміші.

Джерело: Антон Геращенко, ДСНС