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Факты / Происшествия

Взрыв газа в Киеве: в жилом доме на Позняках разрушено несколько этажей

В Киеве в одном из жилых домов на улице Крушельницкой произошел мощный взрыв газа.

На месте аварии работает более 50 спасателей, количество жертв уточняется.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, в доме произошел взрыв, разрушивший межэтажное перекрытие 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

Предварительная причина происшествия — взрыв газовоздушной смеси.

Взрыв на Позняках: разрушены четыре этажа

На днях в Днепровском районе столицы мужчина планировал взорвать многоэтажку, однако этому успели помешать правоохранители.

Мужчина закрылся на кухне и включил газ на плите. Задержанный был пьян, поэтому мотивов объяснить не смог.

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