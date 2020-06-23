В Луганской области Volkswagen Vento врезался в пассажирский микроавтобус Рута. Пострадало девять человек.

ДТП произошло вблизи поселка Новоайдар, сообщили в прокуратуре области.

В маршрутке находились семь пассажиров и водитель, в то время как за рулем легковушки ехал инспектор полиции.

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— Инспектор находился вне службы. Сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих, — рассказали в прокуратуре.







На Луганщине произошло ДТП с участием полицейского и маршрутки / 2 фотографии

По факту аварии следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство.

Сбили полицейскую

14 июня, во время оформления ДТП, автомобиль наехал на инспектора патрульной полиции.

Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan.

В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на женщину.

Патрульная сейчас лечится ц госпитале. У нее открытый перелом правой голени и закрытый перелом левой. Также у нее тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма.

Источник: прокуратура Луганской области