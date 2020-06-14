PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве во время оформления ДТП автомобиль наехал на патрульную полицейскую

В Киеве на проспекте Палладина автомобиль наехал на инспекторшу патрульной полиции.

Это произошло, когда полицейские приехали, чтобы оформить ДТП. Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan.

В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на инспекторшу.

Читайте: В Харькове произошло ДТП с полицейским авто — есть погибшие

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП с участием правоохранителей происходят уже не впервые. Так, в конце мая в Полтаве полицейский стал виновником смертельной аварии.

Сержант Нацполиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль перевернулся, а пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте.

Источник: Патрульная полиция Киева

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка