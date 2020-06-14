В Киеве во время оформления ДТП автомобиль наехал на патрульную полицейскую

В Киеве на проспекте Палладина автомобиль наехал на инспекторшу патрульной полиции.

Это произошло, когда полицейские приехали, чтобы оформить ДТП. Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan.

В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на инспекторшу.

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Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП с участием правоохранителей происходят уже не впервые. Так, в конце мая в Полтаве полицейский стал виновником смертельной аварии.

Сержант Нацполиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль перевернулся, а пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте.

Источник: Патрульная полиция Киева