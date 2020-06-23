В Украине не прекращаются ливни, грозы и шквалы, которые доставляют немало убытков. По состоянию на утро 23 июня следствием непогоды стало обесточивание 209 населенных пунктов в семи областях.

В каких областях и сколько сел остались без света:

Житомирская — 72;

Киевская — 52;

Черниговская — 29;

Ивано-Франковская — 29;

Черкасская — 19;

Черновицкая — пять;

Кировоградская — три.

Бригады облэнерго стараются оперативно восстановить электроснабжение в этих селах.

Однако обесточивание — не единственная проблема. За последние два дня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях ветер повалил 26 деревьев.











Прорыв дамб и 209 сел без света: последствия непогоды в семи областях Украины / 3 фотографии

Читайте: До 40°С и дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь

Из-за ливней подтоплены 174 дома, подвалы и приусадебные участка, целые улицы и даже 100-метровый отрезок автодороги Гринява-Голошина.

Ветер также повредил кровли двух школ, двух админзданий и двух жилых домов.

В этом перечне еще четыре оползня, которые разрушили хозяйственное здание, заблокировали 26 транспортных средств и два пешеходных мостика.

А на реке Черемош произошел порыв дамбы №5, а также подмыло подпорную стену бетонного укрепления берега автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина.

К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Погода в Киеве 23 июня

Синоптики предупредили о грозе в Киеве и желтом уровне опасности. Температура ожидается от +25 до +27.

Киевлянам советуют закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, а на улице — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.