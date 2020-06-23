В Украине не прекращаются ливни, грозы и шквалы, которые доставляют немало убытков. По состоянию на утро 23 июня следствием непогоды стало обесточивание 209 населенных пунктов в семи областях.
В каких областях и сколько сел остались без света:
- Житомирская — 72;
- Киевская — 52;
- Черниговская — 29;
- Ивано-Франковская — 29;
- Черкасская — 19;
- Черновицкая — пять;
- Кировоградская — три.
Бригады облэнерго стараются оперативно восстановить электроснабжение в этих селах.
Однако обесточивание — не единственная проблема. За последние два дня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях ветер повалил 26 деревьев.
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Из-за ливней подтоплены 174 дома, подвалы и приусадебные участка, целые улицы и даже 100-метровый отрезок автодороги Гринява-Голошина.
Ветер также повредил кровли двух школ, двух админзданий и двух жилых домов.
В этом перечне еще четыре оползня, которые разрушили хозяйственное здание, заблокировали 26 транспортных средств и два пешеходных мостика.
А на реке Черемош произошел порыв дамбы №5, а также подмыло подпорную стену бетонного укрепления берега автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина.
К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Погода в Киеве 23 июня
Синоптики предупредили о грозе в Киеве и желтом уровне опасности. Температура ожидается от +25 до +27.
Киевлянам советуют закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, а на улице — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.