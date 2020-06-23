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Факти / Надзвичайні події

Прорив дамб та 209 сіл без світла: наслідки негоди в семи областях України

В Україні не припиняються зливи, грози та шквали, які завдають чимало збитків. Станом на ранок 23 червня наслідком негоди стало знеструмлення 209 населених пунктів у семи областях.

В яких областях і скільки сіл залишилися без світла:

  • Житомирська – 72;
  • Київська – 52;
  • Чернігівська – 29;
  • Івано-Франківська – 29;
  • Черкаська – 19;
  • Чернівецька – п’ять;
  • Кіровоградська – три.

Бригади обленерго намагаються оперативно відновити електропостачання у цих селах.

Проте знеструмлення – не єдина проблема. За останні два дні в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях вітер повалив 26 дерев.

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  • Негода в Україні
Прорив дамб та 209 сіл без світла: наслідки негоди в семи областях України / 3 фотографии

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Через зливи підтоплено 174 будинки, підвали та присадибні ділянкі, цілі вулиці і навіть 100-метровий відрізок автодороги Гринява-Голошина.

Вітер також пошкодив покрівлі двох шкіл, двох адмінбудівель та двох житлових будинків.

У цьому переліку ще чотири зсуви ґрунту, які зруйнували господарську будівлю, заблокували 26 транспортних засобів та два пішохідні містки.

А на річці Черемош стався порив дамби №5 та підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина.

На щастя, жертв та постраждалих немає внаслідок негоди немає.

Погода у Києві 23 червня

Синоптики попередили про грозу у Києві та жовтий рівень небезпеки. Температура очікується від +25 до +27.

Киянам радять закрити вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні, а на вулиці – триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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